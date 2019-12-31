شارابوفا تعود للملاعب وتشارك ببطاقة دعوة في ”برزبين“ الشهر المقبل

ستعود ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، للملاعب في بطولة برزبين للتنس الشهر المقبل بعدما حصلت على بطاقة دعوة للظهور في المسابقة الإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.

وكانت اللاعبة الروسية الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى شاركت في آخر مباراة رسمية في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة في أغسطس لكنها تراجعت إلى المركز 133 عالميا بعدما غابت طويلا بسبب الإصابات ولم تشارك سوى في ثماني بطولات بالموسم.

وإلى جانب اللاعبة الروسية البالغ عمرها 32 عاما ستشهد بطولة برزبين، التي تقام في الفترة 6-12 يناير/ كانون الثاني، مشاركة بضع لاعبات بارزات مثل: آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا، ونعومي أوساكا، وكارولينا بليسكوفا.

وبسبب التصنيف المتواضع الحالي، ستكون شارابوفا في حاجة إلى بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسة لمنافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا التي تنطلق في الـ20 من يناير/ كانون الثاني.

وأحرزت شارابوفا لقبها الثالث الكبير في ملبورن بارك عام 2008 قبل أن تسقط في اختبار للمنشطات في المسابقة ذاتها عام 2016 وتغيب لمدة 15 شهرا بسبب الإيقاف.