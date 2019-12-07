إسبانيا تحتضن البطل أنور بوخرصة بعد رمي ميداليته المغربية

أصبحت قضية أنور بوخرصة، بطل التايكوندو المغربي، مشهورةً جدًا، منذ أكتوبر الماضي؛ بعدما ظهر في مقطع فيديو يرمي في البحر ميداليته التي فاز بها في بطولة كأس العرش المغربية، موضحًا أنه ”لا فائدة منها“. في خطوة ترمز إلى انتقاده للمغرب؛ بسبب المعاملة التي تلقاها، معتبرًا أن حياته الرياضية ”لا قيمة لها“.

وعلى الرغم من نجاحه الرياضي الكبير في المغرب، إلا أنه اختار الهجرة عبر ”قوارب الموت“؛ ليتمكن من الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية؛ بحثًا عن مستقبل أفضل.

وبعد شهر ونصف من ذلك الفيديو، حقق أنور بوخرصة ما كان يحلم به، وهو مواصلة ممارسة رياضة التايكوندو، ولكن هذه المرة في إسبانيا. فقد نقلت وسائل إعلام إسبانية أن بوخرصة حصل على ترخيص للمشاركة في بطولات المسابقة في إسبانيا، في الفئة التي فاز بها بالفعل في المغرب (أقل من 63 كجم).

ووصل أنور بوخرصة إلى جزيرة لانزاروتي الإسبانية مع آخرين، جميعهم من منطقة آسفي، جنوب المغرب.

استمرت رحلته أربعة أيام، وبكلماته الخاصة أوضح أنها كانت ”رحلة صعبة للغاية، رأينا فيها الموت بأعيننا“. وتعرض بوخرصة لانتقادات شديدة في الشبكات الاجتماعية من قبل المغاربة، الذين اعتبروا رميه للميدالية المغربية جريمة.

والآن تنتشر على مواقع التواصل صورة تظهر حصوله على بطاقة المشاركة في البطولة الاسبانية ممثلًا لنادٍ محلي.

وقال الإعلام الإسباني، إن بوخرصة فاز بالفعل في مباراة واحدة، لكنه خسر أيضًا مباراة أخرى. وسيكون عليه التأقلم شيئًا فشيئًا مع المنافسة الإسبانية.