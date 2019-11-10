نور محمدوف يعلن اعتزاله نهائيًا بعد نزالين مقبلين

أشارت تقارير صحفية إلى أن المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف ينوي الاعتزال بعد خوض نزالين آخرين ما ينهي الجدل بشأن إعادة مباراته مع الأيرلندي كونور مكغريغور.

وأكد المصارع الروسي نورمحمدوف، الذي يحمل لقب الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة بسجل مثالي لم يشهد أي خسارة في 27 نزالًا حتى الآن اعتزاله عقب مواجهة توني فيرغسون كانت قيد التنفيذ، بينما يمني الجمهور نفسه بإعادة نزاله مع مكغريغور.

لكن خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اعترف حبيب ”اعتزالي قادم لا محالة، بعد نزالين آخرين. سيكون من الخطأ التحدث عن ما سأفعله بعد ذلك لأنني أعمل حاليًا في مشاريع مختلفة، سأعمل عليها لاحقًا“.

وواصل نورمحمدوف في تصريحاته التي نشرتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية يوم الأحد قائلًا بأنه يأمل أن يخلفه مواطنه إسلام مخاشيف في قمة الوزن الخفيف ، موضحًا ”لا أريد أن أترك حزامي لأي من توم أو ديك أو هاري، أريد أن يحدث تواصل الأجيال، أريد أن أترك لقبي لإسلام مخاشيف، سيكون أمرًا رائعًا إذا تزامن تقاعدي مع فوز إسلام باللقب“.

وكانت أفضل لحظات نورمحمدوف خلال مسيرته عقب فوزه على مكغريغور في لاس فيغاس في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 حينما أخبر المصارع الأيرلندي بأنه يجب عليه الفوز بعشر مباريات متتالية لمواجهته مرة أخرى.

وقال المصارع الداغستاني المولد: ”فيما يتعلق بمباراة الإعادة، حتى تقاتل للفوز بحزام أحد الأوزان في UFC، أتذكر أنني خضت تسعة أو عشرة نزالات قبلها، إذن إذا فاز بعشر مباريات متتالية يمكن أن أعيد مواجهتي معه“.

لكن تصريحات محمدوف بشأن اعتزاله ستجعل بالطبع من غير المرجح إعادة مباراته مع المصارع الأيرلندي الذي لم يخض أي نزال منذ ذلك الحين.

عودة مكغريغور

وقال الأيرلندي مكغريغور في مؤتمر صحفي في موسكو الشهر الماضي إنه يخطط للعودة إلى منافسات الفنون القتالية المختلطة في 18 يناير/ كانون الثاني المقبل لاس فيغاس أمام منافس لم يفصح عنه.

وأضاف مكغريغور أنه يريد خوض ثلاث مباريات في 2020 بينها مباريات إعادة أمام نيت دياز ونورمحمدوف الذي فاز على مكغريغور في مباراة لقب وزن الخفيف العام الماضي وكانت آخر مباراة يخوضها.

وتابع مكغريغور للصحفيين ”عودة كونور مكغريغور ستكون في 18 يناير في لاس فيغاس في ولاية نيفادا، أنا بحالة بدنية جيدة ووافقت على الموعد مع الشركة“.

وأعلن مكغريغور اعتزاله في مارس /آذار الماضي بشكل مفاجئ بعد خمسة أشهر من خسارته أمام نورمحمدوف في نزال مثير للجدل في لاس فيغاس.