وفاة ملاكم أسترالي خلال المران عن 27 عامًا

تعرضت الملاكمة الأسترالية لصدمة، يوم الأحد، بعدما توفي الملاكم دوايت ريتشي خلال المران عن 27 عامًا.

وأعلن الشخص المسؤول عن الترويج لمنافسات ريتشي وفاة الملاكم الأسترالي من خلال منشور على موقع فيسبوك.

وكتب جيك إيليس، مروج وصديق ريتشي: ”إنه بمزيد من الحزن والأسى نعلن أن الملاكم دوايت ريتشي توفي اليوم أثناء عمل ما كان يحبه“.

وكان ريتشي من أبرز المواهب الواعدة في الملاكمة الأسترالية وخاض نزاله الأخير ضد تيم تسزيو، وهو ابن بطل العالم السابق كوستيا تسزيو، في أغسطس آب الماضي على لقب محلي في سيدني.

وخسر ريتشي، الذي فاز 19 مرة وخسر مرتين، بإجماع الآراء لكنه كان من المفترض أن يخوض نزالاً ضد تومي براوني الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة ”ديلي تليغراف“ الأسترالية أن ريتشي، ولديه ثلاثة أبناء، سقط وفقد وعيه خلال المران مع أحد الملاكمين الآخرين في ملبورن يوم السبت قبل أن يفارق الحياة.