رد بول وأستون مارتن انتهكا قواعد سقف الميزانية في فورمولا 1 الموسم الماضي

قال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان اليوم الإثنين إن رد بول وأستون مارتن انتهكا قواعد سقف الميزانية في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الموسم الماضي.

وارتكب رد بول، فريق بطل العالم ماكس فرستابن، انتهاكا إجرائيا طفيفا في الانفاق الزائد في الميزانية.

وأضاف الاتحاد الدولي للسيارات أن أستون مارتن ارتكب انتهاكات إجرائية وقد حدد الاتحاد الإجراء الذي يجب اتخاذه ضد الفريقين.