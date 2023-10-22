يحيى الشهري يشارك في فوز الرياض على الاتفاق بعد ساعتين من التعاقد معه (فيديو)
فاز الرياض 1-صفر على ضيفه الاتفاق، ليحقق فوزه الثالث بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، في مباراة شهدت مشاركة الوافد الجديد يحيى الشهري، بعد ساعتين فقط من إعلان انضمامه لفريق العاصمة.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 عندما أطلق خالد شويع تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.
وفي الدقيقة 79، شارك الشهري بدلا من عبد الله الدوسري، بعد فترة وجيزة من إعلان الرياض تعاقده مع صانع لعب الرائد السابق، في انتقال مجاني، في وقت سابق اليوم.
وانتهى عقد الشهري مع الرائد بنهاية الموسم الماضي، بعد انضمامه عام 2021 قادما من النصر.
وشارك الشهري في مباراته الأولى مع الرياض أمام الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، والذي حقق نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات، بعد خسارتين متتاليتين في المركز السابع برصيد 17 نقطة.
وبعدما حقق فوزه الثاني في آخر ثلاث مباريات، ارتفع رصيد الرياض إلى 11 نقطة في المركز 11.
ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 26 نقطة.