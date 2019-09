موقف محرج للاعبة سويدية خلال قفزها بالزانة في بطولة العالم (فيديو)

تعرضت السويدية أنجليكا بنغتسون لموقف محرج للغاية خلال محاولتها للقفز بالزانة خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليًا في الدوحة عاصمة قطر.

وخلال محاولتها ركضت أنغليكا البالغ عمرها 26 عامًا سريعًا ووضعت الزانة على الأرض حتى تقفز عاليًا لكن الزانة كُسرت في مشهد نادر لتسقط المتسابقة السويدية وترتطم رأسها بالأرض.

لكنها سرعان ما نهضت من على الأرض دون إصابات وطمأنت الجماهير وتلقت تعليمات من مدربها قبل أن تستبدل الزانة وتحاول مرة أخرى وسط تصفيق حاد من الجماهير لتنجح في محاولتها الثانية.

لكن في النهاية لم تنجح أنغليكا في اقتناص إحدى الميداليات الثلاث حيث حلت في المركز السادس محققة 4.80 مترًا.

Swedish pole vaulter Angelica Bengtsson snaps her pole and nearly smacks her head on the ground. She comes back to break the national record and is among the last six competing. pic.twitter.com/NMoeTZqPGw

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) September 29, 2019