طوكيو تنظم ماراثونًا لاختبار استعداداتها لأولمبياد 2020

نظمت طوكيو ماراثون، اليوم الأحد، لاختبار استعدادات المنظمين والعدائين والمشجعين للطقس الحار المنتظر عند استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل.

وفي مسار السباق انتشرت خيام مزودة بآلات تضخ رذاذ الماء لتلطيف الأجواء من أجل الجماهير كما وزع المنظمون مكعبات ثلج وأوشحة مبللة على العائلات التي تشاهد المنافسات تحت الشمس.

وفي بعض نقاط الاستراحة يخطط المنظمون لتوزيع مراوح يدوية.

ويشعر المتسابقون بتفاؤل بخصوص التأقلم مع حرارة الجو في أولمبياد 2020 بينما يسود قلق بين بعض المشجعين خاصة أن درجات الحرارة تتجاوز 30 درجة بين شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب في وقت الأولمبياد.

Japanese marathon runners compete to run in the 2020 Tokyo Olympics. Great trial marathon, 313 days before the Olympics. pic.twitter.com/SjWfYIUxbs

— Peter van der Vliet (@VlietJapan) September 15, 2019