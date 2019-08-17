مصر تهزم البرتغال وتتأهل لنهائي بطولة العالم للناشئين لليد لأول مرة في تاريخها

تأهلت مصر إلى نهائي بطولة العالم للناشئين تحت 19 عامًا لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 41-36 على البرتغال اليوم السبت.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدمًا 20-19 بعدما تعافى من بداية ضعيفة تقدمت فيها البرتغال 5-3 ثم 8-6.

وفرضت مصر هيمنتها في بداية الشوط الثاني وأحرزت خمسة أهداف متتالية قبل أن تهز البرتغال الشباك لتصبح النتيجة 25-20.

وبعد ذلك لم يواجه المنتخب المصري أي مشكلة ليحقق الانتصار بفضل تألق أحمد هشام وحسن وليد والحارس مؤمن حسام.

وأحرز هشام، الذي نال المركز الثالث مع منتخب الشباب في بطولة العالم في إسبانيا الشهر الماضي، 11 هدفًا من 16 تسديدة على المرمى، وأضاف حسن وليد تسعة أهداف.

وتلعب مصر في نهائي البطولة المقامة في مقدونيا الشمالية غدًا الأحد مع الفائز من مواجهة ألمانيا ضد الدنمارك.