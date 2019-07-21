ماني باكياو يهزم كيث ثورمان وينتزع لقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط

تغلب ماني باكياو على البطل كيث ثورمان بالنقاط الليلة الماضية لينتزع لقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط في لاس فيغاس.

واحتسب حكمان النتيجة 115-112 لصالح باكياو بينما أعطى حكم آخر 114-113 لصالح ثورمان.

وكان ثورمان تعهد بإجبار منافسه الفلبيني البالغ من العمر 40 عامًا على الاعتزال، لكنه تأخر منذ الجولة الأولى في النزال الذي أقيم في قاعة إم.جي.إم غراند.

وامتلك الملاكم الأمريكي البالغ من العمر 30 عامًا أفضلية على صعيد طول القامة والوزن، لكن الفلبيني باكياو أسقطه أرضًا بعد أقل من دقيقة واحدة في الجولة الأولى.

وبدأ ثورمان في النزيف من أنفه في الجولة الخامسة وبدا مهزومًا لكنه استجمع قوته في منتصف النزال قبل أن ينتفض باكياو ليتفوق في الجولات الأخيرة.

وباكياو، الذي لم تتناسب سرعته وقدرته على الاحتمال مع سنه في النزال الممتع إلى حد كبير، هو الوحيد في تاريخ الملاكمة الذي فاز بألقاب عالمية في ثمانية أوزان مختلفة.

ورفع باكياو رصيده بهذا الانتصار إلى 62 فوزًا مقابل سبع هزائم بينها 39 بالضربة القاضية. وأصبح رصيد ثورمان 29 انتصارًا مقابل هزيمة واحدة (22 بالضربة القاضية).