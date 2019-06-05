الأمطار تربك جدول مباريات رولان غاروس

انتشرت سحب ملبدة بالغيوم فوق ملاعب رولان غاروس، اليوم الأربعاء، مما أربك المنظمين بسبب تغييرات محتملة في مواعيد مباريات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ومع هطول الأمطار تمت تغطية كل الملاعب بأقمشة حمراء واحتمى المشجعون في المدرجات تحت المظلات.

وكان من المفترض انطلاق مباراة في الدور قبل النهائي في زوجي المختلط في الساعة 1300 بالتوقيت المحلي وأخرى بين سيمونا هاليب وأماندا أنيسيموفا في دور الثمانية في الساعة 1400 على ملعب فيليب شاترييه، بينما تلتقي ماديسون كيز مع آشلي بارتي في الدور قبل النهائي.

ومن المتوقع سقوط الأمطار طيلة فترات اليوم.