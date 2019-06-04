فيدرر يتخطى فافرينكا في مواجهة سويسرية تقليدية في فرنسا المفتوحة للتنس

نجح السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث في إخماد بعض المقاومة التي أبداها مواطنه ستانيسلاس فافرينكا، ليفوز عليه اليوم الثلاثاء 7-6 و4-6 و7-6 و6-4 ليتأهل للدور قبل النهائي في فرنسا المفتوحة للتنس.

وكان فافرينكا قد تغلب على فيدرر قبل أربع سنوات في الدور نفسه على ملاعب رولان غاروس، لكن هذه المرة لم يدم ظهوره في قمة مستواه طويلًا خلال المواجهة التي شهدت أداء راقيًا شد انتباه الجماهير.

وتأهل فيدرر لمواجهة الإسباني رفائيل نادال حامل اللقب في الدور قبل النهائي، وهي المواجهة رقم 39 بينهما.

ونجح فيدرر البالغ من العمر 37 عامًا في الفوز بالمجموعة الافتتاحية بصعوبة، لكن فافرينكا المصنف 24 نجح في كسر إرسال منافسه مبكرًا في المجموعة الثانية، لينجح في التعادل بواقع مجموعة لكل لاعب.

وبدا أن فافرينكا له اليد الطولى حين كسر إرسال فيدرر في منتصف المجموعة الثالثة، لكن فيدرر رد على الفور وأجبر منافسه على خوض شوط فاصل لكسر التعادل.

واستمرت المواجهة في الملعب في المجموعة الرابعة رغم اقتراب سحب داكنة محملة بالرياح، قبل أن يتوقف لمدة ساعة وقت أن كانت النتيجة 3-3.

وعقب استئناف اللعب خسر فافرينكا إرساله وقت أن كانت النتيجة 4-4، ليترك فيدرر أمام فرصة الإرسال لحسم المباراة، وارتكب فيدرر خطأ مزدوجًا على النقطة الأولى لحسم المباراة، واحتاج إلى إنقاذ نقطة لكسر إرساله قبل أن يحسم النتيجة لصالحه بتسديدة مباشرة.