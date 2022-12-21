السعودية تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اليوم الأربعاء، أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف للمرة الأولى في تاريخها بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في الفترة بين الـ2 والـ17 من سبتمبر/أيلول العام المقبل بمشاركة أكثر من 1500 رباع ورباعة يمثلون أكثر من 130 دولة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية قوله إن "استضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات".
وأضاف "تتوافق هذه الاستضافة مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز ويرفع فرص المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية".
مشيرًا إلى أنها فرصة سانحة للرباعين السعوديين لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك الرياضي وخطف البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وسيتنافس الرباعون الرجال في أوزان (55 و61 و67 و73 و81 و89 و96 و102 و109) كيلوغرامات.
بينما ستتنافس الرباعات في أوزان (45 و49 و55 و59 و64 و71 و76 و81 و87) كيلوغرامًا.