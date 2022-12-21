السعودية تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اليوم الأربعاء، أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف للمرة الأولى في تاريخها بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في الفترة بين الـ2 والـ17 من سبتمبر/أيلول العام المقبل بمشاركة أكثر من 1500 رباع ورباعة يمثلون أكثر من 130 دولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية قوله إن "استضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات".