ديوكوفيتش يكشف حقيقة خلافه مع فيدرر ونادال

نفى المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وجود خلاف بينه وبين النجمين السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال، على خلفية التغيير على رأس رابطة محترفي كرة التنس.

وكانت الرابطة أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، أن رئيسها ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي البريطاني كريس كيرمود سيغادر منصبه بنهاية عقده أواخر 2019، في خطوة يعتقد أنها كانت مدعومة بقوة من ديوكوفيتش، رئيس مجلس اللاعبين، في مقابل معارضة فيدرر ونادال.

وعلى هامش دورة ميامي الأمريكية للماسترز التي انطلقت منافساتها الأربعاء، شدد ديوكوفيتش على عدم وجود خلاف مع النجمين الآخرين، على رغم تصريحات فيدرر في دورة إنديان ويلز الأسبوع الماضي، بأنه يصعب عليه فهم عدم تجاوب ديوكوفيتش مع دعوة للتباحث في المسألة.

وقال ديوكوفيتش للصحافيين في ميامي حيث يخوض مباراته الأولى الجمعة: ”نرحب بهما مثل أي لاعب آخر يريد المشاركة في النقاش، مجلس اللاعبين هو مجرد جزء من المنظومة، نحن في تشاور وتعاون، فيدرر ونادال يعدان -منذ أعوام عدة- أيقونتين في اللعبة، ورأيهما مهم جدًّا بالنسبة إلى الجميع“.

وأضاف لاعب التنس الصربي: ”إذا أرادا أن يكونا فاعلين فيه (مجلس اللاعبين) بشكل رسمي أو غير رسمي، أعتقد أن ذلك لن يكون سوى خطوة إيجابية بالنسبة إلينا، رأيت روجر اليوم.. شاركنا في قص شريط افتتاح الملعب الرئيس.. تحدثنا لفترة وجيزة، لكن لم يكن لدينا وقت لنناقش الأمور السياسية، وآمل أن يتاح لنا وقت في الأيام المقبلة للخوض في بعض الأمور“.

وسبق لنادال أن اعتبر أن أي تغيير على رأس الهرم في منافسات المحترفين، هو قرار على قدر من الأهمية يتطلب استشارة الجميع بشأنه.

لكن ديوكوفيتش أكد أنه ”لم يلمس أي تغيير في طريقة تعامل فيدرر أو نادال معه“، معتبرًا أنه ”من غير الضروري للناس أن يخلقوا توترات أو انقسامات فيما بيننا، على العكس، تجمعني علاقة جيدة بهما، احترمنا بعضنا بعضًا على الدوام“.

وأضاف لاعب التنس الصربي: ”نحتاج إلى حوار مفتوح إذ لكلٍّ منا وجهة نظره“، معتبرًا أن العديد من اللاعبين غير راضين عن النظام الحالي.

ويترأس ديوكوفيتش مجلس اللاعبين الذي أنتخب في يونيو (حزيران) 2018 لولاية حتى 2020.

ويجتمع المجلس أكثر من مرة خلال العام، ويرفع توصيات للرابطة عبر ثلاثة ممثلين في مجلس إدارتها يقوم بانتخابهم.

وكان نادال تطرَّق إلى هذه المسألة على هامش دورة إنديان ويلز، معتبرًا: ”أنهم (مجلس اللاعبين) لو أرادوا التحدث بشأن أمر ما، يمكن أن يتواصلوا معي، رئيس جديد يحتاج إلى وقت لمعرفة كل الأمور وتشكيل فريقه، لذا أعتقد أن تغيير الرئيس سيوقف عملية تحسين رياضتنا“.