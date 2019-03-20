قرار رسمي بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قرارًا بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية قد وجّه الأسبوع الماضي بتأسيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية، ضمن خطط لتطوير وتوسيع اهتمامات المجتمع السعودي بكل الرياضات المختلفة.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يصدر قراراً بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام..https://t.co/u8NFTWn3wU pic.twitter.com/ZYQSlb3d7g — الأولمبية السعودية (@saudiolympic) March 20, 2019

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية في عام 2013 قد أصدرت قرارًا بمنع لعبة كمال الأجسام آنذاك، وعدم التعاقد مع مدربيها.

وأوضح الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية، وقتها، محمد المسحل، أن ”قرار إلغاء اتحاد كمال الأجسام تم بعد رصد ملاحظات على اللعبة نفسها، وعلى بعض ممارسيها، إضافة إلى كونها ليست لعبة أولمبية في المقام الأول، لأن التركيز في اللجنة يتم فقط على الألعاب التي تتبع لها، والتي نرجو أن تحقق إنجازات متعددة للوطن، ولذلك يتم تحويل مثل هذه الألعاب إلى لجان معينة تشرف عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب“.