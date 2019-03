بوتاس سائق مرسيدس يفوز بالسباق الافتتاحي لموسم فورمولا 1 في أستراليا

استفاد الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، من دخول متأخر لحارة الصيانة ليفاجئ زميله بطل العالم لويس هاميلتون وينتزع الفوز بالسباق الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أستراليا، اليوم الأحد.

وانطلق بوتاس من المركز الثاني خلف هاميلتون، أول المنطلقين، ليتجاوز السائق الفنلندي زميله البريطاني خلال بداية فوضوية للسباق على حلبة ”ألبرت بارك“ وينتهي به المطاف نحو تحقيق الفوز الرابع بفارق 20.80 ثانية عقب تأخر في عملية استبدال الإطارات.

وكان لزامًا على هاميلتون، صاحب المركز الثاني، الذي تحول للإطارات المتوسطة قبل سبع لفات على قيام بوتاس بذلك، أن يقاتل للتصدي لمحاولة ماكس فرستابن، صاحب المركز الثالث، وكان محظوظًا لانزلاق سيارة سائق رد بول على العشب قبل النهاية في خسارة بعض الثواني المهمة.

A dominant fourth career victory, and the fastest lap of the race ????@ValtteriBottas claimed a maximum 2⃣6⃣ points down under!#AusGP ???????? #F1 pic.twitter.com/GOLN8UfwHo

— Formula 1 (@F1) March 17, 2019