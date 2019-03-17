بوتاس سائق مرسيدس يفوز بالسباق الافتتاحي لموسم فورمولا 1 في أستراليا

استفاد الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، من دخول متأخر لحارة الصيانة ليفاجئ زميله بطل العالم لويس هاميلتون وينتزع الفوز بالسباق الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أستراليا، اليوم الأحد.

وانطلق بوتاس من المركز الثاني خلف هاميلتون، أول المنطلقين، ليتجاوز السائق الفنلندي زميله البريطاني خلال بداية فوضوية للسباق على حلبة ”ألبرت بارك“ وينتهي به المطاف نحو تحقيق الفوز الرابع بفارق 20.80 ثانية عقب تأخر في عملية استبدال الإطارات.

وكان لزامًا على هاميلتون، صاحب المركز الثاني، الذي تحول للإطارات المتوسطة قبل سبع لفات على قيام بوتاس بذلك، أن يقاتل للتصدي لمحاولة ماكس فرستابن، صاحب المركز الثالث، وكان محظوظًا لانزلاق سيارة سائق رد بول على العشب قبل النهاية في خسارة بعض الثواني المهمة.

A dominant fourth career victory, and the fastest lap of the race ????@ValtteriBottas claimed a maximum 2⃣6⃣ points down under!#AusGP ???????? #F1 pic.twitter.com/GOLN8UfwHo — Formula 1 (@F1) March 17, 2019

وأضاف بوتاس، الذي حقق أول انتصار له منذ أبوظبي عام 2017، المزيد من البهجة بحصوله على نقطة كمكافأة على قطعه أسرع زمن للفة على الحلبة وذلك خلال دقيقة واحدة و25.580 ثانية.

وقال السائق الفنلندي: ”لا أعرف ماذا حدث. كانت البداية جيدة حقًا، وربما يكون هذا أفضل سباق لي على الإطلاق“.

”أشعر بالارتياح وأن كل شيء تحت السيطرة. السيارة كانت على ما يرام اليوم، لذا فقد استمتعت حقًا. كنت أريد أن أستمتع اليوم“.

”أنا في غاية السعادة ولا يمكنني الانتظار للسباق المقبل“.

وبينما عانى هاميلتون، فإن فريقه سيكون سعيدًا لأن سرعته الحقيقية كانت كافية للتفوق على بقية المنافسين.

وقال هاميلتون: ”كان سباقًا جيدًا بالنسبة للفريق. قدم فالتيري سباقًا لا يصدق اليوم، وهو يستحق الفوز“.

وبالنسبة لفيراري، كان اليوم أقل من العادي، حيث كان لزامًا على فيتل، صاحب المركز الرابع، وزميله الشاب شارل لوكلير، صاحب المركز الخامس، الاكتفاء بمنافسة بعضهما البعض على مراكز أقل.

وفي صراع منتصف الترتيب، حل كيفن ماجنوسن في المركز السادس مع هاس، متفوقًا على نيكو هولكنبرغ، سائق رينو وصاحب المركز السابع.

وكان الظهور الأول لرينو هذا الموسم كارثيًا، خاصة بعد أن خرجت سيارة أمل أستراليا في البطولة دانييل ريتشياردو من الحلبة نحو العشب عند الانطلاق، ما أدى لتدمير الجناح الأمامي للسيارة نتيجة اصطدام.

واضطر ريتشياردو للدخول لحارة الصيانة على الفور لاستبدال الجناح، وانتهى به المطاف لانسحابه خلال السباق.

وانسحب كارلوس ساينز، سائق مكلارين، بعد أن اندفع نحو الممر المؤدي لحارة الصيانة في اللفة 11 والنار مشتعلة في سيارته.

وأظهر هاس، الذي خسر كلتا سيارتيه بسبب خطأ في تغيير الإطارات في سباق العام الماضي، أنه لم يتخلص من أشباح التوقف في حارة الصيانة، حيث تسبب التوقيت السيئ للتوقف في خسارة رومان جروجان لمركزين.

واضطر جروجان لاحقًا للانسحاب بسبب مشكلة تتعلق بكفاءة السيارة.

وقبل البداية، وقف السائقون والمسؤولون دقيقة صمت على الحلبة تحية للراحل تشارلي وايتينغ، مدير السباقات في بطولة العالم، ولأرواح من قتلوا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.