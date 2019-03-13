هل يشارك جون سينا في ”معركة وداع“ كيرت أنغيل؟

ألمح جون سينا بطل المصارعة الحرة للمحترفين WWE 16 مرة إلى أنه سيكون المصارع الذي يواجه كيرت أنغيل في المباراة الوداعية له في راسلمانيا 35.

وأعلن أنغيل اعتزاله الوشيك في عرض ”راو“ هذا الأسبوع مع تلميح إلى أن مباراته الختامية ستكون الشهر المقبل في راسلمانيا 35.

لكن صاحب الميدالية الذهبية الأولمبية، والبالغ من العمر 50 عامًا لم يكشف عن خصمه في مباراة الوداع.

وتساءل الكثير من المعجبين عن المنافس المحتمل لكيرت أنغيل بعد مسيرته الممتازة التي استمرت عقدين من الزمن.

ولكن يبدو أن سينا هو المنافس المحتمل في معركة بين الأساطير في نيوغيرسي في السابع من أبريل/ نيسان المقبل، حيث ألمح إلى ذلك عبر حسابه على إنستغرام.

إذ نشر جون سينا صورة لكيرت أنغيل قديمة للغاية منذ مشاركته بمصارعة الهواة في إشارة إلى تكريم صديقه في ”مباراة الوداع“.

View this post on Instagram A post shared by John Cena (@johncena) on Mar 12, 2019 at 6:47am PDT

ويبدو أن أنغيل حريص على مواجهة صديقه، الذي ظهر لأول مرة بالفعل في WWE في العام 2002.

وخلال مقابلة أُجريت معه خلف الكواليس مؤخرًا عندما تم سؤاله عن منافسيه المحتملين، قال أنغيل:“كان هناك الكثير من الأسماء من سينا، إلى أي جي ستايلز، وساموي جوي

”من Cena ، إلى AJ Styles ، إلى ساموا جوي، وبوبي لاشلي، وبارون كوربين، ولا أعرف من سيكون، وأتمنى فقط الفوز، والاستمتاع بلحظة رائعة في راسلمانيا“.