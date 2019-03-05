وفاة عملاق wwe كينغ كونغ بوندي بشكل مفاجئ (صور)

أعلنت جماهير المصارعة الحرة للمحترفين WWE الحداد، بعد وفاة الأسطورة كينغ كونغ بوندي عن عمر يناهز ستين عامًا، بعد ساعات قليلة من تغريدة حول حفل مشاركته في توقيع أوتوغرافات للمعجبين.

وبدأ كريستوفر ألان باليس، البالغ وزنه 458 رطلًا وطوله ستة أقدام، مسيرته مع WWF في عام 1981، وقد أعلن صديقه ومروج عروضه ديفيد هيرو وفاته على الإنترنت دون أن يكشف عن سبب الوفاة.

وخاض كينغ كونغ أول مباراة لا تنسى في مسيرته عام 1984 ضد جونز حينما تغلب عليه في تسع ثوان فقط في عرض راسلمانيا.

وفي العام التالي في عرض راسلمانيا 2 كافح أمام هالك هوغان بقوة، لكن الأخير توج في اللحظات الأخيرة للمباراة، كما خاض معارك كبرى أخرى في تسعينيات القرن الماضي أمام أندرتيكر ومابيل.

ولد بوندي وترعرع في مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيوغرسي، وتلقى تدريبه من قبل لاري شارب، وكان ظهوره الأول عام 1981 تحت اسم كريس كانون، الذي تغير لاحقًا إلى مان ماونتن كانون، وفي العام نفسه أخذ اسم كينغ بوندي.

عمل لفترة وجيزة في بطولة المصارعة العالمية، ومن ثم انتقل إلى بطولة اليابان الجديدة، قبل العودة للانضمام إلى WWF.

وابتعد عن المصارعة لفترة بين عامي 1988 و1994 وواجه أندرتيكر في عرض راسلمانيا عام 1995، لكنه تقاعد في العام نفسه واتجه للتمثيل وظهر في العديد من الأفلام.