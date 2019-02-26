ليلة حافلة في wwe raw.. ظهور رومان رينز وعودة مثيرة لباتيستا (فيديو)

ليلة حافلة في wwe raw.. ظهور رومان رينز وعودة مثيرة لباتيستا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

بعد أربعة أشهر من رحيله، أعلن رومان رينز في عرض راو أنه في مرحلة التعافي من مرض السرطان الذي عاش به لمدة 11 عامًا.

وحسب موقع wwe أكد رومان رينز في حديث مع الجمهور الذي كان متحمسًا للغاية لعودته، أنه حاليًّا بدأ مرحلة التعافي رسميًّا، وأنه أوفى بما قاله للجمهور، إنه سيبذل مجهودًا جبارًا للعودة.. وبالفعل حدث ذلك.

وعلى صعيد نتائج عرض راو الأخير..

فاز ريكوشيه وأليستر بلاك على ذا ريفايفل.

كما تم القبض على بييكي لينش بعدما تدخلت في نزال روندا راوزي .

وحقق كيرت أنجل فوزًا على جندر مهال.

ونجح برون سترومان في الفوز على بوبي لاشلي و ليو راش.

وشهد العرض -أيضًا- ظهور باتيستا الذي اعتدى على ريك فلير في عيد ميلاده.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً