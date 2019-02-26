ليلة حافلة في wwe raw.. ظهور رومان رينز وعودة مثيرة لباتيستا (فيديو)

بعد أربعة أشهر من رحيله، أعلن رومان رينز في عرض راو أنه في مرحلة التعافي من مرض السرطان الذي عاش به لمدة 11 عامًا.

وحسب موقع wwe أكد رومان رينز في حديث مع الجمهور الذي كان متحمسًا للغاية لعودته، أنه حاليًّا بدأ مرحلة التعافي رسميًّا، وأنه أوفى بما قاله للجمهور، إنه سيبذل مجهودًا جبارًا للعودة.. وبالفعل حدث ذلك.

رومان رينز يعلن عن عودته الى عرض راو ! #Raw

“The Big Dog is back!” pic.twitter.com/xe4W9a96UF — WWE MENA (@WWEmena) February 26, 2019

وعلى صعيد نتائج عرض راو الأخير..

فاز ريكوشيه وأليستر بلاك على ذا ريفايفل.

ذا مان تقتحم نزال روندا راوزي في راو .. و الأمور تتطلب تدخل الأمن لايقاف ما يحدث ! pic.twitter.com/UsnqZGKkMY — WWE MENA (@WWEmena) February 26, 2019

كما تم القبض على بييكي لينش بعدما تدخلت في نزال روندا راوزي .

وحقق كيرت أنجل فوزًا على جندر مهال.

برون سترومان يلقب بوبي لاشلي و ليو راش درسا في عرض راو pic.twitter.com/CZxpoAs661 — WWE MENA (@WWEmena) February 26, 2019

ونجح برون سترومان في الفوز على بوبي لاشلي و ليو راش.

وشهد العرض -أيضًا- ظهور باتيستا الذي اعتدى على ريك فلير في عيد ميلاده.