شوماخر يصارع الموت

قال أطباء الاثنين أن مايكل شوماخر بطل فورمولا 1 السابق يصارع الموت في المستشفى عقب اصابته أثناء تزلجه على الجليد مضيفين أنه من المبكر القول ما إذا كان سينجو أم لا.

وقال جان فرانسوا بايان رئيس وحدة التخدير في المركز الطبي الجامعي في مدينة جرينوبل بشرق فرنسا خلال مؤتمر صحفي "يمكننا القول أن حياته مهددة."

وأضاف "لا يمكننا القول في الوقت الحالي ما هو مستقبل مايكل شوماخر."

ودخل السائق الألماني المعتزل بطل العالم سبع مرات إلى المستشفى الأحد وهو يعاني من إصابات في الرأس بعد سقوطه أثناء التزلج على الجليد في منتجع مريبل بجبال الألب الفرنسية.

وقال ستيفان شابرديه جراح الأعصاب أنه جرى فحص عاجل على المخ لشوماخر (44 عاما) وهو ما كشف عن وجود نزيف داخلي وإصابات تشمل كدمات وجروح. وأضاف الطبيب أن شوماخر خضع للجراحة الأولى لعلاج النزيف الداخلي.

وقال الأطباء أن شوماخر لا يزال يرقد في غيبوبة اصطناعية لكنهم أكدوا أنه لم يخضع لجراحة ثانية أثناء الليل وأنهم لا يخططون لاي تدخل آخر في هذه المرحلة وذلك على عكس تقارير إعلامية فرنسية سابقة.