هل اعتزل أندرتيكر منافسات WWE؟

أثار أندرتيكر المخاوف بشأن اعتزاله عقب إزالته حسابات WWE على وسائل التواصل الاجتماعي لديه وكذلك حذف كلمات تتعلق بمنافسات المصارعة الحرة للمحترفين من حساباته أيضًا ما يشير إلى ابتعاده عن المنافسات.

ويُعد اندرتيكر واسمه الحقيقي مارك كالاواي ويبلغ عمره 53 عامًا واحدًا من أفضل المصارعين في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE بعد نحو 30 عامًا قضاها في الحلبة.

لكن أيقونة WWE تسبب في زوبعة كبيرة بعد أن لاحظت الجماهير أنه حذف تعليقات مختصرة عن WWE في حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن ذلك يدعم خطط فينس ماكماهون رئيس شركة WWE بعدم مشاركة أندرتيكر في عرض رايسلمانيا 35 في أبريل / نيسان المقبل.

وتردد على نطاق واسع أن أندرتيكر قد اعتزل عام 2017 بعد هزيمة ساحقة أمام رومان رينز لكنه عاد للمشاركة في أحد عرض العام الماضي ليفوز على جون سينا.

كما سبق وشارك في عرض “جوهرة التاج” أو “كراون جويل” في السعودية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.