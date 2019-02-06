شاهد سيرينا وليامز بعدما فقدت الكثير من وزنها (صورة)

تتباهى سيرينا ويليامز المصنفة الأولى عالميًا سابقًا في منافسات تنس السيدات بوزنها الجديد بعدما فقدت نحو 25 كيلوغرامًا عن وزنها في الشهور الأخيرة من حملها في ابنتها ألكسيس أوليمبيا.

ونشرت سيرينا البالغ عمرها 37 عامًا صورة لها أمام المرآة عبر حسابها على إنستغرام، وبدت خلالها بوزن رائع وعضلات بطن قوية بعدما فقدت الكثير من وزنها.

وأنجبت اللاعبة الأمريكية ابنتها ألكسيس أوليمبيا في الأول من سبتمبر/أيلول 2017 وقد بلغ حينها وزنها نحو 90 كيلوغرامًا.

وحققت سيرينا لقبها 23 الكبير عندما كانت في شهرها الثاني خلال الحمل في بطولة أستراليا المفتوحة 2017 لكنها تراجعت بشكل كبير منذ عودتها من الإجازة عقب مولد ابنتها.

لكن وزنها أصبح الآن 65.7 كيلوغرام لتقل عن وزنها التي كانت عليه الشهر الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.

وبدا وزن سيرينا زائدًا خلال خسارتها في دور الثمانية لبطولة أستراليا أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.