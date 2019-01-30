NBA.. نيو أورليانز بليكانز يهزم روكتس في دوري السلة الأمريكي

فاز نيو أورليانز بليكانز على هيوستون روكتس 121-116 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين رغم استمرار تألق جيمس هاردن، يوم الثلاثاء.

وسجل هاردن 37 نقطة لينجح للمباراة الـ 24 على التوالي في إحراز 30 نقطة على الأقل كما استحوذ على 11 كرة مرتدة.

وقدم جاهليل أوكافور أفضل أداءٍ له في الموسم للمباراة الثانية على التوالي، وسجل 27 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله جرو هوليداي 19 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة ومنع ست رميات للمنافس ليفوز بليكانز باللقاء.

وبدا أن هاردن لن يتمكن من مواصلة التألق في تسجيل النقاط لكنه انتفض قرب النهاية وأحرز بضع نقاط متتالية.

ولم يصل هاردن إلى رصيد 30 نقطة إلا بعد رمية ثلاثية قبل أقل من دقيقتين على النهاية، ثم أضاف سبع نقاط بعد ذلك في الدقيقة الأخيرة.

وفي لقاء آخر سجل جوردان كلاركسون 28 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 116-113 على واشنطن ويزاردز.

كما سجل دانجيلو راسل 39 نقطة ليتفوق بروكلين نيتس 122-117 على شيكاجو بولز، فيما خسر لوس أنجليس ليكرز 121-105 أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وجاء انتصار سيفنتي سيكسرز في ظل تألق جويل إمبيد وجيمي باتلر وويلسون تشاندلر.