ديوكوفيتش يسحق بوي ويضرب موعدًا مع نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

سحق نوفاك ديوكوفيتش منافسه لوكا بوي 6-صفر و6-2 و6-2، اليوم الجمعة، ليبلغ نهائي أستراليا المفتوحة للتنس للمرة السابعة ويضرب موعدًا مثيرًا على اللقب مع رفائيل نادال.

وظهر اللاعب الصربي، الفائز ببطولة أستراليا ست مرات، في حالة رائعة ليجهز على منافسه الفرنسي في ساعة واحدة و23 دقيقة من اللعب، بعدما لقن بوي درسًا في طريقة اللعب في البطولات الأربع الكبرى.

وكسر ديوكوفيتش، الذي أمطر منافسه بوابل من الضربات الدقيقة في أرجاء الملعب، إرسال اللاعب الفرنسي المصنف 28 سبع مرات، ولم يواجه أي تهديد يذكر.

وأنهى ديوكوفيتش المصنف الأول المواجهة في النقطة الثانية لحسم المباراة، عندما سدد بوي في الشبكة، وسيقابل اللاعب الصربي منافسه الاسباني نادال، بحثًا عن لقبه السابع القياسي في ملبورن.