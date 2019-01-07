NBA.. باول يقود رابتورز للفوز على بيسرز في دوري السلة الأمريكي

حقق نورمان باول أفضل حصيلة له من النقاط، خلال مباراة هذا الموسم بعد حلوله بديلًا، ليقود تورونتو رابتورز الذي لعب بدون كواي ليونارد للفوز على الضيف أنديانا بيسرز 121-105 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الأحد.

وعاد كايل لوري للتشكيلة ليسجل 12 نقطة وأرسل ثماني تمريرات حاسمة عقب غيابه عن ست مباريات متتالية بسبب شد في الظهر، وهذه هي الخسارة رقم 11 على التوالي لبيسرز في تورونتو في الدور التمهيدي منذ مارس آذار 2013.

وسجل سيرجي أيباكا 18 نقطة وأضاف داني جرين 15 نقطة لرابتورز الذي فاز على باكس في ميلووكي، يوم السبت الماضي.

وفي بقية المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على لوس أنغليس ليكرز 108-86 في ظل غياب ليبرون جيمس عن صفوف الأخير.

وجاء الانتصار قبل وقت قصير من إقالة توم ثيبيدو مدرب الفريق ومدير عمليات كرة السلة منهيًا مدته خلال الموسم الثالث له مع مينيسوتا، وأعلن الفريق عن القرار عقب المباراة وتولى المساعد رايان ساوندرز مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وخاض لوس أنغليس كليبرز إحدى أفضل مبارياته على الصعيد الدفاعي هذا الموسم ليتغلب على أورلاندو ماجيك 106-96.

وسجل برادلي بيل 25 نقطة ليقود واشنطن ويزاردز للفوز على أوكلاهوما سيتي على الرغم من تألق راسل وستبروك وتسجيله 22 نقطة واستحواذه على 15 كرة مرتدة وتمريره 13 كرة مؤثرة.

وتغلب بروكلين نيتس على شيكاغو بولز 117-100 وفاز تشارلوت هورنتس على فينكس صنز 119-113.

وانتصر أتلانتا هوكس على ميامي هيت 106-82.