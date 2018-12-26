لماذا ضرب أي جي ستايلز الملياردير مكمان رئيس WWE؟ (فيديو)

طرح أي جي ستايلز، بطل العالم السابق للمصارعة الحرة للمحترفين WWE، فينس مكمان رئيس شركة WWE أرضًا، في نهاية عرض “سماكدون لايف”.

ودار نقاش حاد بين أي جي ستايلز ومكمان بشأن خسارته لقب بطولة العالم الشهر الماضي أمام دانييل بريان، ما استفز المصارع القوي ليضرب الملياردير الأمريكي البالغ عمره 73 عامًا ويطرحه أرضًا، قبل أن ينقض عليه، لكن رجال الأمن تدخلوا ومنعوه من ذلك.

وتعرض أي جي ستايلز، البالغ عمره 41 عامًا، لإحباط شديد بعد خسارة بطولة العالم، ودار نقاش بينه وبين مكمان عقب العرض تركز على ضرورة عودة أي جي ستايلز لمستواه السابق، لكن كلمات مكمان استفزت المصارع القوي.

وقال مكمان إنه يريد من أي جي ستايلز أن يظهر على حقيقته ويصبح وحشًا، وللتأكيد على وجهة نظره صفع المصارع الغاضب.

لكن أي جي ستايلز كان رد فعله غير متوقع، حيث أرسل لكمة قوية إلى مكمان أسقطته أرضًا وصرخ في وجهه، لكن رجال الأمن تدخلوا في الوقت المناسب.

ويبدو أن غضب أي جي ستايلز هو ما كان يريد مكمان أن يراه حقًا، حيث بدا مرتاحًا لما رآه من عصبية على بطل العالم السابق.