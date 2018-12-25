UFC يقترح على حبيب نورمحمدوف لقاءً ثأريًا أمام كونور مكغويغور

اقترحت إدارة المصارعة UFC على الثنائي الروسي حبيب نورمحمدوف والإيرلندي كونور مكغويغور لقاءً ثأريًا في المستقبل القريب، لكن المفاوضات لا تزال لم تحسم في الأمر، خاصة أن الجانب الروسي يرغب في أموال أكثر ومنح الفرصة لأبطال آخرين.

وينتظر البطلان قرار العقوبات بشأن الشجار الذي حدث، بعد نزالهما الأخير والذي انتهى بفوز كبير للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف.

وعبر فريق كونور مكغويغور أن داني وايت مسؤول UFC اقترح عليهم عدة أبطال لمنازلة قادمة، لكنهم يفضلون مواجهة حبيب نورمحمدوف لاستعادة لقب بطولة العالم.

وقال والد البطل الروسي: “اقترحوا علينا 15 مليون دولار، ونرغب في 30 مليون دولار، عدة أبطال يرغبون في مواجهة حبيب، ويجب احترام رغبتهم وحقهم، دستيه بويريه ووتوني فيرغيسون يستحقان الفرصة.”

ويعتبر مبلغ 15 مليون دولار الذي اقترحته الإدارة قياسيًا، بالنظر للمبالغ السابقة والتي لم تتجاوز 3 ملايين يورو خلال فوز كونور مكغويغور على نات دياز.