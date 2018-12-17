أخبار جيدة عن حالة شوماخر الصحية

أشارت تقارير صحافية إلى أن أسطورة سباقات فورمولا 1 مايكل شوماخر يتعافى بعد حادث تزلج تسبب له في إصابات خطيرة في الرأس.

وأصيب السائق الألماني البالغ عمره 49 عاما بإصابات خطيرة عندما سقط وارتطم رأسه في صخرة في جبال الألب الفرنسية في عام 2013.

ويعتقد أنه لم يعد طريح الفراش أو البقاء على قيد الحياة بمساعدة الأجهزة وفقًا لما قالته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة ذاتها إن شوماخر بطل بطولة العالم سبع مرات لا يزال يتلقى رعاية طبية مكثفة تتجاوز تكلفتها 50 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع.

والتقت الصحيفة بعض أصدقاء وأفرادًا من عائلة شوماخر لإلقاء الضوء على حياته وكيفية تعايشه مع الإصابة ، بعد خمس سنوات من الحادث الذي تركه غير قادر على الكلام.

ويخضع شوماخر للعلاج في منزله بالقرب من جنيف في سويسرا ، وليس في عيادة طبية ومع ذلك، قالت الصحيفة إنه يمكن نقله إلى عيادة في دالاس د، بولاية تكساس، تتخصص في علاج إصابات المخ.

وقال مارك ويكس مدير العيادة الأمريكية لمجلة “برافو “الألمانية : “لدينا الكثير من الخبرة في التعامل مع المرضى الذين يعانون من هذا النوع من الصدمات. ربما لا توجد عيادة في أوروبا تعالج أكبر عدد ممكن من الحالات”.

واحتفظت عائلة شوماخر بتفاصيل حالته الخاصة بينما أعلن محاميه أخر تحديث لحالته الصحية في عام 2016، ورفع دعوى قضائية ضد مجلة “بونتي” الألمانية بشأن قصة مطبوعة ادعت أنه يستطيع المشي مرة أخرى، نافيًا قدرته على السير حينها.

وقال دام عندما سئل عن مقالة “بونتي”: “للأسف مايكل لا يستطيع المشي وأجبرنا هذا التقرير الصحافي على توضيح حالته الصحية وأنه لا يستطيع الحركة. هذه التكهنات غير مسؤولة ، نظرًا لخطورة إصاباته”.