NBA.. بيستونز ينهي سلسلة هزائمه ويتفوق على سيلتيكس في دوري السلة الأمريكي

أنهى ديترويت بيستونز سلسلة من ست هزائم متتالية، وحقق الفوز أخيرًا بتفوقه على بوسطن سيلتيكس 113-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم السبت.

وتوقفت بذلك سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لسيلتيكس.

وسجل بليك جريفين 27 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، كما مرر ست كرات حاسمة، وأضاف زميله أندريه دراموند 19 نقطة، واستحوذ على 20 كرة مرتدة ليتحقق الانتصار.

وتألق كايري إيرفينج في صفوف سيلتيكس، وسجل 26 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، ومرر أربع كرات حاسمة، وخطف الكرة ثلاث مرات، بينما أضاف ماركوس سمارت 21 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.

وتقدم بوسطن 66-63 في الشوط الثاني؛ لكن بيستونز سجل 13 نقطة متتالية ليضع طريقه على طريق الانتصار ويتجنب خسارة جديدة.