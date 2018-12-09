NBA.. ليبرون جيمس يسجل 20 نقطة في فوز سهل لليكرز على ممفيس

سجل ليبرون جيمس 20 نقطة، ونفذ كل من جيسون هارت وكنتافيوس كالدويل-بوب أربع رميات ثلاثية، خلال فوز كبير للوس أنجليس ليكرز 111-88 على ممفيس جريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.

وأنهى جيمس المباراة بالاستحواذ على ثماني كرات مرتدة كما مرر تسع كرات حاسمة.

واكتسح بوسطن سيلتيكس منافسه شيكاغو بولز 133-77 بعد أن أحرز دانييل تايس 22 نقطة، وهو أعلى رصيد في مسيرته.

وأحرز داميان ليلارد 28 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة في فوز بورتلاند تريل بليزرز 113-105 على مينيسوتا تيمبرولفز.

وسجل جون كولينز 30 نقطة، وهو أعلى رصيد في مسيرته ليقود أتلانتا هوكس لإنهاء سلسلة من أربع هزائم متتالية وتغلب 106-98 على دنفر ناجتس.