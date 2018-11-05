NBA.. ويزاردز يحقق أخيرًا انتصاره الأول على أرضه ويهزم نيكس في دوري السلة الأمريكي

أنهى واشنطن ويزاردز سلسلة من 5 هزائم متتالية وفاز 108-95 على نيويورك نيكس ليحقق انتصاره الأول على أرضه هذا الموسم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأحد.

وتألق جون وول وسجل 26 نقطة وأضاف زميله برادلي بيل 22 نقطة واستغل الفريق تفوقه في فترة من الربع الأخير بعدما سجل 16 نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه.

كما ساهم دوايت هاوارد في الانتصار بتسجيل عشر نقاط ومتابعة عشر كرات مرتدة في مباراته الثانية مع ويزاردز فيما أحرز ماركيف موريس 16 نقطة.

وسجل واشنطن 30 من 39 رمية حرة مقابل 12 من 16 لفريق نيكس.

ودخل واشنطن اللقاء بامتلاك أسوأ دفاع في المسابقة إذ استقبل 123.9 نقطة في المتوسط بالمباراة الواحدة، لكنه أظهر تطوّرًا ونجح للمرة الأولى هذا الموسم في إجبار منافسه على تسجيل أقل من 100 نقطة.