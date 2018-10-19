معاقبة فيتل بالتراجع ثلاثة مراكز عند الانطلاق بسباق أمريكا لفورمولا 1

سيتراجع سيباستيان فيتل، سائق فيراري، ثلاثة مراكز عند الانطلاق في سباق جائزة أمريكا الكبرى لسباقات فورمولا 1 للسيارات، يوم الأحد، بعد معاقبته اليوم وهو ما يشكل ضربة لآماله في منع لويس هاميلتون من الفوز بلقبه الخامس بالبطولة.

وقرر المشرفون على السباق معاقبة فيتل بسبب فشله في إبطاء سرعته بشكل كاف أثناء رفع أعلام التحذير الحمراء خلال التجارب الحرة التي جرت اليوم الجمعة وشهدت تساقطا للأمطار.

ويتصدر البريطاني هاميلتون الترتيب العام بفارق 67 نقطة وقبل أربعة سباقات على النهاية وسينتزع سائق مرسيدس اللقب، بعد غد الأحد، إذا ما جمع ثماني نقاط أكثر من السائق الألماني.