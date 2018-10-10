الرياض تستضيف الجمعة أول بطولة مبارزة للسعوديات

أعلنت السعودية إقامة أول بطولة مبارزة للسيدات في العاصمة الرياض، يوم الجمعة المقبل.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأربعاء، “تنطلق الجمعة المقبل بطولة الجولة السعودية الأولى للمبارزة للسيدات تحت 13 و15 و20 سنة، في أولى بطولات الموسم المحلي للسيدات، في الأسلحة الثلاث (الشيش والسيف والمبارزة) بمشاركة 30 لاعبة، منهن 22 شاركن في برنامج المبارزة الأولمبي الذي أقيم الصيف الماضي لمدة ثلاثة أشهر”.

وهذه أول بطولة نسائية للمبارزة في المملكة، وتم اعتمادها من اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وإدراجها ضمن برنامج الموسم الداخلي وبدعم مباشر من الهيئة العامة للرياضة، وفق المصدر ذاته.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارًا من يونيو/حزيران الماضي، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرًا على الرجال.

ودفعت تلك التغيرات المرأة السعودية لتكون ملحقة تجارية ورئيسة بنك ومذيعة ومضيفة جوية لأول مرة ببلادها.