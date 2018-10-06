WWE.. جون سينا ينقذ بوبي لاشلي من كيفن أوينز وأيلايس في “سوبر شوداون” (فيديو)

تدخل جون سينا لإنقاذ زميله لاشلي بوبي بعدما سقط بين أيدي كيفين أوينز وأيلايس خلال نزال سوبر شوداون في أستراليا.

وكان مقررًا أن يواجه لاشلي وسينا، الثنائي الآخر، غير أن سينا تأخر في دخول الحلبة ما جعل لاشلي بوبي يدفع الثمن، قبل أن ينقذه المصارع الأمريكي.

جزء مثير من النزال الذي خاضه جون سينا منذ قليل في عرض سوبر شوداون#WWESSD @JohnCena pic.twitter.com/53e5BPrmMT — WWE MENA (@WWEmena) October 6, 2018

وظهر سينا بمظهر جديد خلال النزال حيث بدا شعره طويلًا على غير العادة.

ويتضمن عرض سوبر شوداون عدة نزالات قوية هي:

نزل بين أندرتيكر وتريبل اتش (كين و شون مايكلز سيكونان متواجدين خارج الحلبة).

ذا شيلد ضد برون سترومان و دولف زيجلر و درو ماكنتاير.

بطل WWE أي جاي ستايلز ضد ساموا جو في نزال بدون قوانين.

روندا راوزي و ذا بيلا تويزن ضد ذا رايوت سكواد.

بطلة سماكداون للسيدات بيكي لينش تدافع عن لقبها أمام شارلوت فلير.

جون سينا و بوبي لاشلي ضد كيفن أوينز وأيلايس.

بوبي لاشلي يعاني بين كيفن أوينز وألايس في ظل عدم مشاركة جون سينا حتى الآن#WWESSD @fightbobby @JohnCena pic.twitter.com/91zEIstyu1 — WWE MENA (@WWEmena) October 6, 2018

دانيال براين ضد ذا ميز.

أبطال سماكداون للزوجي نيو داي يدافعان عن لقبهم أمام ذا بار.

أسكا و ناعومي ضد ذا أيكونكس في نزال زوجي.

نزال على لقب الوزن المتوسط بين سيدريك ألكساندر وبودي ميرفي.