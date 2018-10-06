WWE.. جون سينا ينقذ بوبي لاشلي من كيفن أوينز وأيلايس في “سوبر شوداون” (فيديو)

WWE.. جون سينا ينقذ بوبي لاشلي من كيفن أوينز وأيلايس في “سوبر شوداون” (فيديو)

عرض سوبر شوداون يتضمن عدة نزالات قوية.

المصدر: إرم نيوز

تدخل جون سينا لإنقاذ زميله لاشلي بوبي بعدما سقط بين أيدي كيفين أوينز وأيلايس خلال نزال سوبر شوداون في أستراليا.

وكان مقررًا أن يواجه لاشلي وسينا، الثنائي الآخر، غير أن سينا تأخر في دخول الحلبة ما جعل لاشلي بوبي يدفع الثمن، قبل أن ينقذه المصارع الأمريكي.

وظهر سينا بمظهر جديد خلال النزال حيث بدا شعره طويلًا على غير العادة.

ويتضمن عرض سوبر شوداون عدة نزالات قوية هي:

نزل بين أندرتيكر وتريبل اتش (كين و شون مايكلز سيكونان متواجدين خارج الحلبة).

ذا شيلد ضد برون سترومان و دولف زيجلر و درو ماكنتاير.

بطل WWE أي جاي ستايلز ضد ساموا جو في نزال بدون قوانين.

روندا راوزي و ذا بيلا تويزن ضد ذا رايوت سكواد.

بطلة سماكداون للسيدات بيكي لينش تدافع عن لقبها أمام شارلوت فلير.

جون سينا و بوبي لاشلي ضد كيفن أوينز وأيلايس.

دانيال براين ضد ذا ميز.

أبطال سماكداون للزوجي نيو داي يدافعان عن لقبهم أمام ذا بار.

أسكا و ناعومي ضد ذا أيكونكس في نزال زوجي.

نزال على لقب الوزن المتوسط بين سيدريك ألكساندر وبودي ميرفي.

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