بعد شهور من انفصالهما.. هل تعود نيكي بيلا إلى جون سينا؟

كشفت نيكي بيلا عن استعدادها لدخول علاقة جديدة بعد أشهر من انفصالها عن جون سينا، أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

وتقدم جون سينا، بطل العالم 16 مرة، بعرض لخطبة بيلا العام الماضي وكان من المفترض زواجهما في مايو/آيار الماضي لكنهما انفصلا قبلها.

وانفصلت بيلا (34 عامًا) عن خطيبها سينا (41 عامًا) في أبريل/ نيسان الماضي وسط شائعات ترجح رفض سينا إنجاب الأطفال، وهو ما رفضته بيلا، لتنتهي علاقتهما التي استمرت ست سنوات.

وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية عودة العلاقة بينهما إلى سابق عهدها، لكن بيلا نفت ذلك بالكشف عن أنها باتت قريبة من بدء علاقة جديدة.

وقالت نيكي لموقع E! NEWS: “مواعدة صديق أمر ممل في الحياة، وخلاف ذلك أمر ممتع للغاية، لقد كنت مشغولة بالعمل فقط، لكني حاليًا لست على علاقة مع شخص محدد، بل أقضي الليل أشاهد نيتفليكس وأرى الأمر مرضيًا للغاية”.

وعادت نيكي وشقيقتها التوأم بيري بيلا إلى WWE في الأسابيع الأخيرة، حيث من المقرر أن ينضما إلى روندا روزي في مواجهة فريق ريوت في عرض WWE في أستراليا، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

في وقت سابق من هذا العام، زعمت بيلا أنها انفصلت عن سينا لأنها لم ترَ أن شعورها كان “صحيحًا” قبل ثلاثة أسابيع فقط من زفافهما في المكسيك.

ونفت أن يكون الانفصال عملًا دعائيًا لـWWE، لكنها أكدت أنها مازالت تتمتع بصداقة قوية مع المصارع الأسطوري، موضحة: “عندما تكون لديك علاقة رائعة مع شخص ما، ستكون حريصًا على صداقته”.