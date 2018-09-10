ضغط فرامل دراجته.. إلغاء عقد متسابق كاد يقتل زميله على الحلبة (فيديو)

شهد سباق سان مارينو للدراجات النارية أحداثًا مثيرة، حيث ضغط المتسابق رومانو فيناتي على فرامل دراجة زميله بينما كانا يقودان على سرعة 140 ميلًا في الساعة.

وأظهرت عدسات المصورين عقب السباق كيف ضغط فيناتي على فرامل دراجة زميله الإيطالي ستيفانو مانزي، لكن الأخير تدارك الأمر ونجا من السقوط.

ودعا المتسابق البريطاني كال كراتشلو بطولة العالم للدراجات النارية إلى إيقاف فيناتي مدى الحياة؛ بعد هذا التصرف الذي من حسن الحظ لم يسفر عن اصطدام خطير.

إذ اهتزت دراجة مانزي لفترة وجيزة بعد تدخل فيناتي، لكنه تمكن من استعادة السيطرة ومواصلة السباق للنهاية.

وقال كراتشلو الذي احتل المركز الثالث في السباق عن فيناتي: “لا يجب أن يتنافس أبدًا على دراجة نارية مرة أخرى. كان يجب أن يكون قد عاد إلى المرآب وفريقه يطرده. لا يمكنك القيام بذلك ضد متسابق آخر. نحن نخاطر بحياتنا بما فيه الكفاية “.

وأصدر فريق فيناتي بيانًا، يوم الإثنين، بالفعل، وقرر إقالته من الفريق، وأدان خلاله سلوكه “غير الرياضي والخطير والمدمر”.

وجاء في البيان: “فريق مارينيللي ريفاكولد سنيبارز، أنهى عقد المتسابق رومانو فيناتي؛ لسلوكه غير الرياضي والخطير والمدمر لصورة الجميع. مع الأسف الشديد تصرفه غير المسؤول يهدد حياة متسابق آخر، ولا يمكن الاعتذار عنه بأي شكل من الأشكال. فيناتي من هذه اللحظة لن يشارك في أي سباقات أخرى مع الفريق”.

ويتمتع فيناتي بسمعة غير طيبة، حيث انتشر له فيديو آخر وهو يركل دراجة زميل له في إحدى السباقات؛ ما قد يتسبب في سقوطها وسقوط المتسابق من فوقها على الحلبة.

وفاز الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي بالسباق، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، بينما حل مارك ماركيز حامل اللقب ثانيًا، ليعزز صدارته للترتيب العام بفارق 67 نقطة عن أقرب منافسيه.

وأنهى الإيطالي فالنتينو روسي متسابق ياماها، الذي ينافس على أرضه، السباق في المركز السابع، وفقد المركز الثاني في الترتيب العام لصالح دوفيتسيوزو الذي بات رصيده 154 نقطة مقابل 221 نقطة للإسباني ماركيز، بينما يملك روسي 151 نقطة قبل ستة سباقات من نهاية الموسم.