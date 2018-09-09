بطل ملاكمة مصري يعلن حصوله على الرقم القومي الأمريكي لتمثيلها في تصفيات أولمبياد طوكيو

كشف حسام بكر، بطل الملاكمة المصري، عن حصوله على كارت العمل والرقم القومي الأمريكي لاستكمال مشواره في ملاكمة المحترفين، بعدما رحل عن مصر منذ عدة أشهر، ليشارك في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020، تحت راية العلم الأمريكي.

وقال بكر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، يوم الأحد: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، استلمت كارت العمل والرقم القومي الأمريكي لكي أكمل مسيرتي وحلمي كبطل عالمي في ملاكمة المحترفين، والله ولى التوفيق”.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ????????استلمت كارت العمل والرقم القومي الامريكي لكي اكمل مثيرتي وحلمى كبطل… Posted by Hosam Abden on Saturday, September 8, 2018

وكان بكر، بطل الملاكمة المتواجد حاليًا فى أمريكا، والذي أعلن اعتزاله مؤخرًا اللعبة فى مصر بسبب تجاهل المسؤولين عن الرياضة، أعلن فى شهر فبراير الماضى عن البدء فى إجراءات تجنيسه بأمريكا.

وقال بكر، إن قرار اعتزاله للملاكمة يخص اللعب فى مصر فقط، وإنه يطمح فى اللعب باسم أمريكا فى أولمبياد طوكيو 2020.