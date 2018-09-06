هل يعتزل مكغريغور منافسات UFC؟

قالت مصادر إن المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور قد يعتزل منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC، بعد مواجهته للبطل خبيب نوماغوميدوف.

وقال مدربه أوين رودي: إن مواصلة مسيرة مكغريغور تتوقف على مدى مشاركته في “قتال سوبر” جديد، بعد منازلة فلويد مايويذر.

وأضاف في مقابلته مع بيتر كارول في أحدث حلقات برنامج “بودكاست يوروبوش”، والتي نقلت عنها صحيفة “صن” الأيرلندية: “لا أعرف. لا أعتقد أنه سوف يتقاعد. أنا لا أفكر في المستقبل لنرى ما يحدث. لم تتغير عقلية كونور على الإطلاق، لذا لا أعرف”.

وأضاف: “أنا دائمًا أقول هذا يعتمد على ما هي المعارك المتاحة، على ما أعتقد مثلما قلت من قبل لو خاض كونور معركة كبيرة وشعر بأنه سيستمتع بها سيعتزل بعدها. أو إذا كان المشجعون يريدون ذلك أعتقد أنه سيتخذ هذا القرار”.

وعن اللقاء المرتقب أمام نوماغوميدوف قال رودي: “هذه أكبر معركة على الإطلاق سنخوضها، ومن المحتمل يتخذ هذا القرار بعدها”.

وسيلتقي مكغريغور مع نوماغوميدوف في ليلة UFC 229 في لاس فيغاس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على لقب الوزن الخفيف.

وتم تجريد مكغريغور من لقب الوزن الخفيف في شهر أبريل/نيسان من هذا العام؛ لأنه لم يشارك في منافسات UFC منذ أن فاز بالحزام ضد إيدي ألفاريز في ليلة UFC 205 في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وكانت آخر معركة لمكغريغور في حلبة الملاكمة ضد مايويذر في أغسطس/آب من العام الماضي، عندما خسر في الجولة العاشرة.