ترامب يقود حملة انتقادات واسعة ضد “نايكي” بسبب إعلان (فيديو)

ترامب يقود حملة انتقادات واسعة ضد “نايكي” بسبب إعلان (فيديو)

حملة مساندة كولن كوبرنيك تثير جدلًا كبيرًا في الولايات المتحدة يقوده الرئيس الأمريكي بنفسه.

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة الملابس الرياضية الأمريكية الشهيرة “نايكي” عقب قرارها بأن يكون كولن كوبرنيك نجم حملتها الجديدة للاحتفال بذكرى 30 عامًا على شعارها “فقط أفعلها” (Just Do It).

وكان كوبرنيك أول لاعب كرة قدم أمريكية يركع خلال النشيد الوطني الأمريكي لتسليط الضوء على الظلم العنصري الذي يتعرض له اللاعبون من أصحاب البشرة السمراء وثارت على إثر هذا التصرف أزمة كبيرة بين نجوم NFL ودوري السلة الأمريكي للمحترفين وترامب الذي هاجم كوبرنيك.

وقال ترامب في تغريدة يوم الأربعاء “نايكي ستتعرض لمقاطعات غاضبة. استغرب الفكرة التي طروحها في الحملة الإعلانية الجديدة وبهذا الشكل؟ فيما يتعلق NFL، أنا فقط أجد صعوبة في مشاهدة هذه المباريات وسأواصل ذلك حتى يقفون أمام النشيد الوطني وعلم الولايات المتحدة”.

وجاء انتقاد ترامب بعد إشادة لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، التي هي أيضا جزء من الحملة للاحتفال بالذكرى 30 للشعار، بتحرك الشركة وحملتها.

ووصفت وليامز التي بلغت قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذه الحملة التي استعانت بنجم NFL بأنها “بيان قوي لكثير من الشركات الأخرى”.

وعوضت وليامز فقدان إرسالها في المجموعة الأولى لتهزم التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثامنة 6-4 و6-3 وتبلغ قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وأشادت سيرينا بكوبرنيك قائلة “لقد فعل الكثير من أجل الجالية الأمريكية الأفريقية، وكان ذلك يكلفه الكثير. مساندة شركة بجحم نايكي لكوبرنيك سبب إثارة الجدل والصخب ضدها”.

وأكد كذلك ليبرون جيمس نجم السلة الأمريكية دعمه للشركة قائلًا: “أنا أقف مع شركة نايكي دائمًا ويوميًا”.

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