ترامب يقود حملة انتقادات واسعة ضد “نايكي” بسبب إعلان (فيديو)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة الملابس الرياضية الأمريكية الشهيرة “نايكي” عقب قرارها بأن يكون كولن كوبرنيك نجم حملتها الجديدة للاحتفال بذكرى 30 عامًا على شعارها “فقط أفعلها” (Just Do It).

وكان كوبرنيك أول لاعب كرة قدم أمريكية يركع خلال النشيد الوطني الأمريكي لتسليط الضوء على الظلم العنصري الذي يتعرض له اللاعبون من أصحاب البشرة السمراء وثارت على إثر هذا التصرف أزمة كبيرة بين نجوم NFL ودوري السلة الأمريكي للمحترفين وترامب الذي هاجم كوبرنيك.

وقال ترامب في تغريدة يوم الأربعاء “نايكي ستتعرض لمقاطعات غاضبة. استغرب الفكرة التي طروحها في الحملة الإعلانية الجديدة وبهذا الشكل؟ فيما يتعلق NFL، أنا فقط أجد صعوبة في مشاهدة هذه المباريات وسأواصل ذلك حتى يقفون أمام النشيد الوطني وعلم الولايات المتحدة”.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ سبتمبر ٢٠١٨