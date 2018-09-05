ترامب يقود حملة انتقادات واسعة ضد “نايكي” بسبب إعلان (فيديو)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة الملابس الرياضية الأمريكية الشهيرة “نايكي” عقب قرارها بأن يكون كولن كوبرنيك نجم حملتها الجديدة للاحتفال بذكرى 30 عامًا على شعارها “فقط أفعلها” (Just Do It).

وكان كوبرنيك أول لاعب كرة قدم أمريكية يركع خلال النشيد الوطني الأمريكي لتسليط الضوء على الظلم العنصري الذي يتعرض له اللاعبون من أصحاب البشرة السمراء وثارت على إثر هذا التصرف أزمة كبيرة بين نجوم NFL ودوري السلة الأمريكي للمحترفين وترامب الذي هاجم كوبرنيك.

وقال ترامب في تغريدة يوم الأربعاء “نايكي ستتعرض لمقاطعات غاضبة. استغرب الفكرة التي طروحها في الحملة الإعلانية الجديدة وبهذا الشكل؟ فيما يتعلق NFL، أنا فقط أجد صعوبة في مشاهدة هذه المباريات وسأواصل ذلك حتى يقفون أمام النشيد الوطني وعلم الولايات المتحدة”.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وجاء انتقاد ترامب بعد إشادة لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، التي هي أيضا جزء من الحملة للاحتفال بالذكرى 30 للشعار، بتحرك الشركة وحملتها.

ووصفت وليامز التي بلغت قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذه الحملة التي استعانت بنجم NFL بأنها “بيان قوي لكثير من الشركات الأخرى”.

وعوضت وليامز فقدان إرسالها في المجموعة الأولى لتهزم التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثامنة 6-4 و6-3 وتبلغ قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وأشادت سيرينا بكوبرنيك قائلة “لقد فعل الكثير من أجل الجالية الأمريكية الأفريقية، وكان ذلك يكلفه الكثير. مساندة شركة بجحم نايكي لكوبرنيك سبب إثارة الجدل والصخب ضدها”.

وأكد كذلك ليبرون جيمس نجم السلة الأمريكية دعمه للشركة قائلًا: “أنا أقف مع شركة نايكي دائمًا ويوميًا”.