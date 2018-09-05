ويمبلدون وأستراليا المفتوحة تدرسان إقامة شوط فاصل في المجموعة الأخيرة

تدرس بطولتا ويمبلدون وأستراليا المفتوحة للتنس استحداث شوط فاصل في المجموعة الأخيرة خلال 2019.

وأثير الأمر بعد مباراة الدور قبل النهائي في ويمبلدون هذا العام بين كيفن أندرسون وجون إيسنر التي استغرقت ست ساعات و36 دقيقة والتي فاز أندرسون بمجموعتها الأخيرة بنتيجة 26-24.

وبعد ذلك خسر لاعب جنوب أفريقيا المرهق بثلاث مجموعات متتالية أمام نوفاك ديوكوفيتش في النهائي.

وأبلغ متحدث باسم نادي عموم إنجلترا رويترز بأن المسألة: “ستتم مراجعتها كجزء من دراسة تقام بعد البطولات”.

ويجمع مسؤولو الاتحاد الأسترالي للتنس الآراء خلال بطولة أمريكا المفتوحة من اللاعبين ولاعبين سابقين ومدربين حول إقامة شوط فاصل في المجموعة الأخيرة في منافسات فردي الرجال والسيدات.

وأمريكا المفتوحة هي البطولة الوحيدة ضمن البطولات الأربع الكبرى التي تضم شوطًا فاصلاً في المجموعة الأخيرة في منافسات الفردي رغم أن بطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة تستخدمان هذا النظام في الزوجي.

ويعتقد مؤيدو الشوط الفاصل في المجموعة الأخيرة أن ذلك سيساعد في تمديد مسيرة اللاعبين بعد تعرض العديد من الأسماء الكبيرة لإصابات خطيرة في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد البطولات الأربع الكبرى اجتماعًا مقررًا سلفًا في فلاشينغ ميدوز هذا الأسبوع.