اللاعبة أليز كورنيه تخلع قميصها وسط الملعب ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

كشف فيديو نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، لحظة خلع اللاعبة الفرنسية “أليز كورنيه” قميصها وسط الملعب في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أثناء مباراتها ضد اللاعبة السويدية “جوهانا لارسون”.

وكانت “أليز” قد عادت إلى الملعب بعد فترة راحة عقب الشوط الثاني دون ملاحظة ارتدائها القميص بالمقلوب، وقامت بخلعه فورًا حتى ترتديه بشكل صحيح بعدما لُفت انتباهها لذلك، ولكن الحكم لم يعجبه الأمر ووجه لها تحذيرًا.

جدير بالذكر أن توجيه أي تحذير للاعب التنس في المباراة، يؤدي إلى فقدانه نقطة من رصيده، وعلى الرغم من اعتراض اللاعبة، لم يعدل الحكم عن قراره، وانتهت المباراة بخسارة اللاعبة الفرنسية أمام منافستها السويدية.

وقد أثارت تلك الواقعة جدلًا كبيرًا، واتهم مسؤولو بطولة أمريكا المفتوحة بالعنصرية، حيث يسمح للاعبين الرجال بخلع قمصانهم أثناء المباراة وحتى البقاء بدونها لبضعة دقائق دون تلقي أي تحذير أو عقاب.