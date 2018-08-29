شارابوفا تنجو أمام المقاتلة شنايدر في أمريكا المفتوحة

تخطّت ماريا شارابوفا بداية صعبة لتنجو أمام المقاتلة باتي شنايدر بعد أن تفوقت على السويسرية المخضرمة 6-2 و7-6 في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، يوم الثلاثاء.

وتعثرت شارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وبطلة أمريكا المفتوحة في 2006، عندما كان الإرسال بحوزتها أحيانًا خلال المجموعة الأولى؛ لكن شنايدر فشلت في استغلال الفرصة.

واعتزلت شنايدر التنس بعد الخروج من الدور الأول في فرنسا المفتوحة 2011؛ لكنها عادت للعب في 2015، وفي الأسبوع الماضي أصبحت أكبر سيدة سنًا تتأهل من التصفيات لتصل للقرعة الرئيسة في بطولة كبرى إذ يبلغ عمرها 39 عامًا وثمانية أشهر.

وحسمت اللاعبة الروسية المصنفة 22 عالميًا المجموعة الأولى خلال 40 دقيقة وتقدمت 5-1 في المجموعة الثانية قبل أن تنتفض شنايدر.

واحتاجت شارابوفا، التي سددت 22 ضربة ناجحة؛ لكنها ارتكبت 46 خطأ سهلًا، إلى أربع نقاط لحسم اللقاء وإنهاء مقاومة شنايدر مع وصول المباراة لشوط فاصل وانتزعت الفوز بتسديدة أمامية قوية.

وقالت شارابوفا: “بدأت في ارتكاب الكثير من الأخطاء. لقد صمدت كثيرًا حقًا، وكنت أود إنهاء اللقاء بأي طريقة”.

وأضافت: “لا يزال أمامي الكثير من العمل”.

وستلتقي شارابوفا في الدور المقبل مع الرومانية سورانا كريستيا وهي منافسة من المتوقع أن تكون قوية وسريعة أمام اللاعبة الروسية. وتابعت شارابوفا “إنها تلعب بحماس شديد وأحيانًا لا تتوقع ما يمكن أن يحدث في مواجهة كهذه.

“لكن بغض النظر عن اللاعبة التي سأواجهها أركز على ما احتاجه للتطور والتحلي بالتركيز”.