رولان غاروس تمنع سيرينا ويليامز من ارتداء هذه الملابس (صور)

أبلغت إدارة بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس النجمة الأمريكية سيرينا وليامز بعدم السماح لها بارتداء “سترتها السوداء”، التي ارتدتها في نسخة العام الحالي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن قرار سيرينا ارتداء هذه الملابس، يرجع بشكل جزئي إلى أسباب صحية؛ نظرًا لتاريخها مع الجلطات الدموية، خاصة أثناء حملها العام الماضي.

وارتدت سيرينا سترة سوداء كاملة وبحزام أحمر على وسطها، خلال منافسات البطولة، التي أقيمت في باريس في مايو/أيار الماضي.

وخطفت سيرينا، التي ارتدت سترة رياضية سوداء ضيقة غطت جسمها بالكامل، الأنظار في ملاعب رولان غاروس بهذه الملابس.

وعن الزي الجديد، قالت سيرينا حينها: “أشعر أني محاربة وأنا أرتديه. مثل أميرة محاربة من أفلام الشخصيات الخارقة. أحب دائمًا أن أعيش في عالم الخيال، ولطالما حلمت بأن أكون بطلة أسطورية، وهو أمر يساعدني على ذلك”.

لكنها قالت، إن هناك أسبابًا طبية وراء هذا الزي، خاصة وأنها أنجبت طفلة، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

في مقابلة مع مجلة “التنس”، قال برنار جوديتشيلي رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس، إن ملابس سيرينا، على سبيل المثال، لن يتم قبولها مرة أخرى، حيث تسعى البطولة لإطلاق نوعية خاصة بها من الملابس، على غرار بطولة ويمبلدون التي يرتدي فيها اللاعبون واللاعبات ملابس بيضاء كاملة.

وأضاف: “سنطلب من شركات تصنيع الملابس الرياضية تزويدنا بما تقدمه من جديد. يجب على اللاعبين قبول اللعبة والمكان”.

وتستعد سيرينا البالغ عمرها 36 عامًا، لبدء مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، حيث فرضت عليها القرعة مشوارًا صعبًا؛ بوجودها في مسار شقيقتها الكبرى فينوس، والمصنفة الأولى عالميًا سيمونا هاليب.