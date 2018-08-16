ساينز سيحل بدلًا من ألونسو في مكلارين العام المقبل

أعلن مكلارين، المشارك في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، أن كارلوس ساينز وقع على عقد مع الفريق لعدة سنوات ليحل بدلًا من المخضرم فرناندو ألونسو بدءًا من موسم 2019.

وأعلن ألونسو، بطل العالم مرتين، يوم الثلاثاء الماضي أنه سيعتزل قيادة سيارات فورمولا 1 بنهاية الموسم الجاري؛ لينهي فترة طويلة من التكهنات حول مستقبله.

وسيدخل ساينز موسمه الخامس في فورمولا 1 عندما ينتقل إلى مكلارين العام المقبل. ويحتل السائق الإسباني حاليًا المركز الـ11 في ترتيب بطولة العالم للسائقين مع رينو.

وقال ساينز في بيان “أنا سعيد بنجاحي أخيرًا في التأكيد على أني سأكون سائقًا في مكلارين بدءًا من موسم 2019”.

وأضاف “هذا أمر أتطلع إليه منذ فترة، وأنا متحمس جدًا لهذا الفصل المقبل في مسيرتي”.