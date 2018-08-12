الإماراتي محمد البلوشي بطلًا للعالم في الدراجات النارية

توج الإماراتي محمد البلوشي بلقب بطولة “كأس العالم للباها” للدراجات النارية، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ رياضة الدراجات النارية في الإمارات، وذلك في البطولة التي أقيمت في المجر.

وتصدر البلوشي المركز الأول في الترتيب العام، بعد جولتين (دبي وأرجون الإسباني)، وكان يفصله فقط 3 نقاط في المركز الأول عن الفرنسي مايكل ميتاج في المركز الثاني، ومن أجل الفوز باللقب العالمي كان يتوجب على البلوشي احتلال المراكز الثلاثة الأولى، ولتحقيق إنجاز غير مسبوق باسم دولة الإمارات، وهو ما حققه.

يذكر أن العديد من أبطال أوروبا والعالم كانوا يتنافسون على لقب باها هنغاريا أو المجر في نسختها الخامسة عشرة.

والمعروف عن رالي المجر أنه رالي سريع و يمر بتضاريس مختلفة وصعبة، ويمتد لمسافة 560 كم تقريبًا، على فترتين الصباحية والمسائية.