مكغريغور “يرفع رجلًا” على كتفيه في طريق العودة إلى القتال (فيديو)

يواصل الأيرلندي كونور مكغريغور استعداداته للعودة إلى منافسات الفنون القتالية المختلطة (UFC)، حيث تدرب وهو يحمل أحد الرجال على كتفه.

وخاض المصارع الشهير تجربة جديدة من نوعها في التدريب خلال معسكره الحالي في نيويورك، عندما حمل سيان كاولي زميله في التدريبات على كتفه، ورفعه كما لو كان يحمل الأثقال.

ونجا كاولي زميل مكغريغور من أي عقوبة، خلال مشاجرة المصارع الأيرلندي في اليوم الإعلامي الخاص بليلة UFC 223، التي أجبرت مكغريغور على الظهور في المحاكم الأمريكية للدفاع عن نفسه.

بعد الانتهاء من تدريبه أجاب ماكغريغور، الذي كان يتدرب عاري الصدر، على أسئلة الصحفيين بشأن موعد عودته إلى المنافسات قائلًا: “قريب للغاية من العودة للمنافسات”.

ويأمل مسؤولو UFC في تنظيم لقاء بين مكغريغور وخبيب نورماغوميدوف بطل الوزن الخفيف في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال البطل الأيرلندي “أود أن أقاتل في ماديسون سكوير غاردن مرة أخرى، لكنني أعتقد أن النزال المقبل سيكون في لاس فيغاس”.

وآخر مرة دخل فيها مكغريغور حلبة الملاكمة كان في أغسطس/آب من العام الماضي، وخسر حينها أمام الملاكم المخضرم فلويد مايويذر بالضربة القاضية الفنية، وتوقع البعض آنذاك أن يستمر في الملاكمة بسبب الارتباط بعقود أكثر إغراء.