للمرة الأولى.. بغل يفوز بسباق فروسية (صور)

في سابقة هي الأولى من نوعها، فاز بغل في مسابقة للفروسية بعد السماح بمشاركة البغال للمرة الأولى على الإطلاق في المملكة المتحدة.

وفاز البغل الذي يحمل اسم “والاس ذا غريت” بالمسابقة بعد رفض مشاركته في المناسبات الرسمية وأن يصبح عضوًا في مؤسسة “الفروسية البريطانية” بسبب أنه نصف حصان ونصف حمار.

لكن وفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، قررت مالكته “كريستي ماكلين” النضال من أجل حق البغل في أن يُعامل بمساواة مثل حصان حقيقي أو مُهر.

وفعلًا، أتى نضال “كريستي” بثماره، حيث أصدرت مؤسسة “الفروسية البريطانية” ولأول مرة قرارًا بالسماح للبغال بالمشاركة في مسابقات الفروسية، وقالت “سيساعد ذلك على الادماج والتنوع في الفروسية، مما يجعل هذه الرياضة في متناول الجميع”.

بالإضافة إلى ذلك القرار الذي يعد سابقة من نوعها، تنافس “والاس” (11 عامًا) في مسابقة أُقيمت في مقاطعة “غلوسترشير”، وهزم 8 خيول، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها بغل بمسابقة فروسية في المملكة المتحدة.

وقالت “كريستي” بكل فخر: “كان والاس مثابرًا للغاية، وبالطبع سنحتفل بنجاحه”، كما كشفت أنه خلال الأشهر الـ 6 الماضية، ظهرت قدرات استثنائية لـ “والاس”، وقالت إنه أثبت أنه متساو في القدرة والذكاء في المسابقة.

وشددت “كريستي” على أهمية هذا الإنجاز الذي يعد إنجازين في الحقيقة، حيث يعتبر أولهما هو السماح لمشاركة البغال في الفروسية البريطانية، بينما يأتي الإنجاز الثاني في فوز “والاس” بالمسابقة وبمهارات عالية.

بعد الفوز بالمسابقة، كان “والاس” في انتظار مكافأته بوجبته المفضلة وهي المافن اللذيذة.