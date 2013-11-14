شوماخر يرفض العودة للفورمولا1

لندن - سعى فريق لوتس لإقناع مايكل شوماخر للعودة إلى بطولة العالم للفورمولا1 للسيارت ليخوض معه آخر سباقين من الموسم، لكن السائق الألماني المعتزل ولديه من الألقاب العالمية سبعة أوضح أنه غير مهتم بذلك.

وقالت سابينه كيم المتحدثة باسم شوماخر: "إنه لم يكن مفاجئاً الطلب الذي قدم للسائق البالغ من العمر 44 عاماً، والذي ترك فورمولا1 العام الماضي بعد العودة لثلاث سنوات مع مرسيدس وهو الذي اعتزل قبل ذلك مع فيراري".

وأضافت: "أداء مايكل ضد نيكو روزبرج العام الماضي، وأداء نيكو ضد لويس هاميلتون هذا العام، جعل كثيرين يدركون كيف أن مايكل لا يزال قادراً على العطاء، إنه لا يزال لائقاً، لكنه يشعر بأنه في حالة جيدة جداً في حياته الجديدة".

ولا يزال لوتس يسعى لبديل لكيمي رايكونن الذي سيتركه عائداً إلى فيراري في نهاية العام، حيث أعلن بالفعل غيابه عن سباقي أمريكا والبرازيل بسبب جراحة في الظهر.