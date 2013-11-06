أغنى 10 لاعبات في العالم

أغنى 10 لاعبات رياضيات حسناوات في العالم لعام 2013 حسب مجلة“فوروبوس”.
البولندية انيسكا رادفانسكا لاعبة التنس البولندية 7,2 مليون دولار - - العمر: 21 عاماً
سيرينا وليامز- ثروتها: 20,5 مليون دولار الرياضة: التنس العمر: 31 عاماً
دانيكا باتريك- ثروتها: 15 مليون دولار - الرياضة: سباق السيارات - العمر: 31 عاماً
كارولين فوزنياكي - ثروتها: 13,6 مليون دولار - الرياضة: التنس - العمر: 23 عاماً
فيكتوريا ازارينكا - ثروتها: 15,7 مليون دولار الرياضة: التنس العمر: 24 عاماً
آنا إيفانوفيتش - ثروتها: 7.2 مليون دولار - الرياضة: التنس - العمر: 24 عاماً
الصينية لي نا - ثروتها: 18,2 مليون دولار الرياضة: التنس العمر: 31 عاماً