أغنى 10 لاعبات في العالم

أغنى 10 لاعبات في العالم

لاعبة التنس الروسية الحسناء ماريا شارابوفا تتصدر قائمة مجلة “فوروبوس” كأغنى رياضية في العالم لعام 2013 برصيد 25 مليون دولار.

المصدر: إرم - (خاص) من هيا كنعان

أغنى 10 لاعبات رياضيات حسناوات في العالم لعام 2013 حسب مجلة“فوروبوس”.

بولا كريمر لاعبة الغولف الامريكية 5.5 مليون دولار.

‎‫البولندية انيسكا رادفانسكا ‬لاعبة التنس البولندية 7,2 مليون دولار ‫-‬ - العمر: 21 عاماً

سيرينا وليامز- ثروتها: 20,5 مليون دولار الرياضة: التنس العمر: 31 عاماً

دانيكا باتريك- ثروتها: 15 مليون دولار - الرياضة: سباق السيارات - العمر: 31 عاماً

كارولين فوزنياكي - ثروتها: 13,6 مليون دولار - الرياضة: التنس - العمر: 23 عاماً

‎‫فيكتوريا ازارينكا‬ - ثروتها: 15,7 مليون دولار الرياضة: التنس العمر: 24 عاماً

‪كيم يو نا‬ - ثروتها: 14 مليون دولار - الرياضة: التزلج على الجليد - العمر: 21 عاماً

آنا إيفانوفيتش - ثروتها: 7.2 مليون دولار - الرياضة: التنس - العمر: 24 عاماً

‎‫الصينية لي نا ‬ - ثروتها: 18,2 مليون دولار الرياضة: التنس العمر: 31 عاماً

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