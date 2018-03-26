NBA.. أداء مذهل من ليبرون جيمس يهدي كافاليرز الفوز على نيتس

قدم ليبرون جيمس عرضًا مذهلاً ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 121-114 على بروكلين نيتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم الأحد.

وسجل جيمس 37 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة كما مرر ثماني كرات حاسمة.

وهذه المرة 45 لجيمس خلال الموسم الجاري التي يسجل فيها رقمين مزدوجين بينما المرة 427 في مسيرته الحافلة التي يحرز 30 نقطة على الأقل في اللقاء.

وحقق كافاليرز بفضل هذا الأداء الرائع فوزه الخامس على التوالي.

كما اجتاز جيمس حاجز 2000 نقطة في موسم واحد للمرة العاشرة في مسيرته، لكنها أول مرة منذ موسم 2013-2014 عندما كان لاعبًا في صفوف ميامي هيت.

وأصبح جيمس ثالث لاعب فقط بعد كارل مالوني ومايكل جوردان يسجل 2000 نقطة على الأقل في عشرة مواسم مختلفة.

وأضاف كيفن لاف عملاق كافاليرز 20 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة ليحقق رقمين مزدوجين للمرة 29 خلال الموسم الجاري.

كما ساهم جوردان كلاركسون في الانتصار بإحراز 18 نقطة وسجل جورج هيل 17 نقطة ورودني هود 16 نقطة ليفوز كليفلاند للمرة 13 على نيتس في آخر 16 مواجهة.

وأحرز جو هاريس 30 نقطة، في أكبر عدد من النقاط في مباراة واحدة بمسيرته، لكن نيتس خسر للمرة 14 رغم التقدم أو التعادل خلال الربع الأخير. وساهم ديماري كارول بتسجيل 18 نقطة لكن نيتس تعرض في النهاية للخسارة الثالثة على التوالي.